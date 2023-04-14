В СКО на учёте состоят 258 семейных дебоширов

В ходе очередного рейда по профилактике бытового насилия полицейские проверили одно из городских общежитий. Практика показывает, что в таких локациях особенно высока плотность лиц, состоящих на списочных и профилактических учётах: дебоширов и алкоголиков. Троих полицейские застали в состоянии опьянения.



Стражи порядка отмечают, люди, не имеющие постоянного места работы и склонные к злоупотреблению спиртным, находятся в зоне повышенного риска. Именно таков характерный портрет дебошира и виновника преступлений, совершаемых в кругу семьи.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— Основными мерами правового воздействия к вышеуказанному контингенту лиц являются вынесение защитных предписаний и установление особых требований судами по ходатайству сотрудников ОВД.

С начала года североказахстанские полицейские вынесли 868 защитных предписаний. Судами установлено 233 особых требования к поведению нарушителей. Таковы основные меры воздействия на домашних тиранов. Они ставятся на учёт, полицейские проверяют их не реже одного раза в неделю. Сегодня по области на учёте состоят 258 семейных дебоширов. Кроме того, 135 любителей пускать в ход кулаки в кругу семьи подвергнуты административному аресту. Не все жертвы бытового насилия согласны писать заявления.

Люди в погонах призывают не скрывать проблем, обращаться за помощью специалистов. Нередко выходом может стать направление алкоголиков на принудительное лечение. По всем вопросам, касающимся бытового насилия, можно обратиться на республиканскую линию «150», к своему участковому инспектору или на канал «102».

Анна Потеряева