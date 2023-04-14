В СКО доля переработки и утилизации ТБО составила 18%

Об итогах рабочей поездки в СКО рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев. Экологическую ситуацию в СК он назвал стабильной. В списке основных проблем — вопросы по ТБО. Полигоны не соответствуют нормам, а доля переработки и утилизации составляет только 18%.

НУРКЕН ШАРБИЕВ, вице-министр экологии и природных ресурсов РК:

— В рамках космомониторинга в регионе выявлено 163 свалки, 98% из них ликвидировано. В сфере водного хозяйства подана бюджетная заявка на выделение 1,2 млрд тенге на 3 проекта. Это реконструкция аварийных участков Булаевского, Есильского и Пресновского группового водопровода.

В рамках инициативы Президента по посадке 2 млрд деревьев в стране в СК высадили в прошлом году 7 млн деревьев. В этом году планируют высадить 23 млн. Также вице-министр отметил огромный потенциал области в развитии рыбной отрасли.

НУРКЕН ШАРБИЕВ, вице-министр экологии и природных ресурсов РК:

— В прошлом году согласно программе развития рыбного хозяйства СКО на 2021-2030 годы при плане 700 тонн выращено 986 тонн товарной рыбы. План на 2023 год составляет 800 тонн.

Также во время визита вице-министр провёл встречи с коллективами предприятий, ОО и личный приём граждан.

Айгерим Хамзина