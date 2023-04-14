Конкурс рисунков, посвященный историко-культурному наследию, прошёл в Петропавловске

В СК 599 памятников культуры, из них 9 имеют статус республиканского значения. Сегодня в самой разной стилистике их можно увидеть на картинах юных художников. На бумаге они отобразили собственный взгляд на историю, на жизнь прошлого и настоящего. Выставка проходит в рамках городского конкурса. Участие в нём приняли дети от 7 до 14 лет. Представили порядка 30 работ.



— Мне все здесь очень понравилось. Я пришла, чтобы поддержать подругу. И очень мне понравилась картина.

— Все в разных стилях нарисовано. Стили отличаются — есть цветные картины, есть просто карандашом нарисованные.

— Конечно, поразили очень картины. Как дети видят наш город. Очень красивым, светлым, красочным: и вот эта вот старина, и история нашего города. Это очень приятно, когда ребёнок создаёт такие оригинальные картины.

8-летняя Екатерина Филимонова написала картину под названием «Сила в единстве». На ней изображен памятник Карасай и Агынтай батырам. Девочка очень любит гулять с мамой и любоваться скульптурой. В будущем Катя хочет стать художником.

ЕКАТЕРИНА ФИЛИМОНОВА, участница конкурса:

— Они мне понравились. Я с мамой часто хожу там и люблю смотреть на них на фоне неба. У меня много рисунков. Есть природа, пейзажи, есть и люди. Мне нравится рисовать животных гуашью.

Сегодня ребят наградили грамотами и памятными призами за 1,2 и 3 места.

РАХАТ МАМБЕТАЛИНОВ, директор Центра охраны и использования историко-культурного наследия:

— Ежегодно с 1984 года во всем мире 18 апреля празднуется Международный день охраны памятников и исторических мест. Основной целью этого праздника является обращение внимания общественности на проблемы сохранения исторических мест и памятников различных регионов. С 2019 года мы в нашей области также отмечают этот день. Помимо сегодняшнего мероприятия у нас будут проводиться субботники у памятников. И заканчиваем мы на археологическом памятнике Ботай. Там проведем республиканский полевой семинар.

Летом планируют устроить пленэр в Петропавловске и Сартомаре. Посвятят его историко-культурному наследию.

Диана Салихова

