Человек труда: более 20 лет работает дояркой Тогжан Сейпиева в селе Трудовом

Трудовой день Тогжан Сейпиевой начинается в 6 часов утра. Надевает рабочую одежду, осматривает бурёнок, чистит их, стелит солому, подготавливает доильный аппарат. И так её рабочие будни начинаются уже более 20 лет. В ТОО «Санта-Мария» села Трудового Аккайынского района Тогжан Сейпиева пришла, когда ей было 20 лет.

ТОГЖАН СЕЙПИЕВА, доярка ТОО «Санта-Мария», Аккайынский район:

— Стала работать сначала учеником, потом сама стала телок набирать, ушла в родильное отделение, коров раздаиваем, отдаем на общую дойку. Сначала, конечно, было страшновато. Особенно, когда первотелок обучаешь, сейчас все, уже с ними на ты.

В выборе профессии Тогжан Сердалиевна пошла по стопам своей мамы. Сейчас у нее самой трое детей и уже два внука. Условия хорошие на предприятии, говорит женщина. Всего в ТОО «Санта-Мария» 1350 голов крупного рогатого скота. Из них 400 коров находятся под надежным присмотром 6 доярок.

ПАВЕЛ ЛЕОНОВ, директор ТОО «Санта-Мария», Аккайынский район:

— Первотелки дают до 30 литров в день молока благодаря нашим дояркам. Они их месяц массажируют, готовят, а потом растел и продуктивность хорошая. Девчата, если работают хорошо, то получают по 180-150 тысяч тенге. Они получают от сохранности телят, от привеса, от молока.

Также в хозяйстве помогают своим сотрудникам с обеспечением кормов для домашнего скота. Его в семьях работников также достаточно. В общем, в селе Трудовом — и люди труда.

Анастасия Кузнецова