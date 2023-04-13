Делегация из Якутии посетила филиал ТОО «Масло-Дел»

В СК прибыла делегация из Республики Саха. Первый объект, который посетили гости из Якутии, — филиал ТОО «Маслодел». Здесь они ознакомились с производством, узнали о технологиях. В будущем этот опыт планируют использовать уже на своих предприятиях.



АННА СТРУЧКОВА, генеральный директор агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Республика Саха:

— Я представляю агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха /Якутия/. Мы приехали с такой миссией — мы хотим перенять опыт партнеров и реализовать такие проекты в нашей республике. Мы хотим посмотреть, какие производства есть, какие животноводческие комплексы есть, молочные заводы, на каком оборудовании вы работаете. Посмотреть на ваши технологии и перенять этот опыт. Затем у нас крупные проекты уже реализовать.

Компания «Масло-Дел» — одна из крупнейших компаний в Казахстане. На отечественном рынке она 20 лет. Из них порядка 6 — в СКО. И не первый год работает на экспорт. Сейчас североказахстанский филиал расширяется, строится экстакционный завод. На предприятии будут перерабатывать масличные культуры и производить высокопротеиновые кормдобавки: жмых и шрот. На данный момент здесь идёт монтаж оборудования. В программе у делегатов посещение еще ряда производств.

Диана Салихова