3 случая укуса клещей зафиксировали в СКО

Период активности клещей наступил с приходом тепла. С начала апреля уже зарегистрировано 3 укуса этих насекомых, из них в двух случаях столкнулись с этим дети до 14 лет. Во всех обошлось без серьёзных последствий.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В прошлом году зарегистрировано 672 укуса клещей. Из них среди детей до 14 лет — 204 случая. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост укусов в 1,5 раза. Клещи опасны как переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний, таких как: клещевой энцефалит, туляремия, сыпной клещевой тиф, болезнь Лайма.

В прошлом году зафиксировано 3 случая клещевого энцефалита среди взрослых в Айыртауском, Кызылжарском районах и Петропавловске. Если сравнить с 2021 годом, то отмечается снижение на 6 случаев.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Профилактической иммунизации подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита. В прошлом году Айыртауский район определили эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства. Для неспецифической профилактики укусов клещей обычно рекомендуют надевать одежду с длинными рукавами. Предпочтителен светлый тон одежды.

Обычно клещи поджидают свою жертву в траве или кустах, не поднимаясь выше 1,5 метров. Однако, забравшись на человека, карабкаются вверх до укромного места. Поэтому после прогулок на природе стоит осмотреть себя, говорят медики. А также пользоваться специальными кремами или спреями от насекомых. В случае, если клещ уже впился, выдергивать его нельзя. Обработайте место укуса спиртом и аккуратно выньте пинцетом или ниткой, связанной в узелок. Нельзя пользоваться маслом или жирным кремом, настаивают специалисты. От вредителя, в свою очередь, избавляться не стоит. Поместите его в ёмкость и в течение двух суток отправьте в лабораторию на анализ.

Диана Салихова

