«Звездам навстречу»: 205 школьников СКО приняли участие в конкурсе ко Дню космонавтики

Областной центр творчества детей и юношества вновь радует своих гостей выставкой творческих работ талантливой молодежи. «Звездам навстречу» — под таким названием состоялся конкурс, который собрал работы более 200 школьников области. Посвящен он Дню космонавтики. Здесь и изобразительное искусство, и декоративно-прикладное творчество. В номинации «Космические дали» представлено 129 работ, в номинации «Открывая космос» — 76 творений. Погружающие в мир космоса рисунки, композиции со своей историей, работы с подсветками и даже робототехника. Школьники 11 -16 лет доказали — у творчества нет границ. Всего определили 104 победителя. Жюри было непросто выбрать из 205 работ самые лучшие. Одной из таковых оказалась работа учащейся средней школы №10 им.Н.К.Крупской Миланы Кременской. Рисунок «Дыхание космоса» занял 1 место.

МИЛАНА КРЕМЕНСКАЯ, учащаяся средней школы №10 им.Н.К.Крупской:

— Работала я полторы недели, если даже не две. Я решила показать Гагарина. Это первый космонавт СССР и не нарисовать его будет как-то постыдно. Дальше я решила изобразить неизведанность. Космос, все-таки, остается неизвестностью для нас. Именно поэтому размытые, непонятные формы, загадочность, удивление в глазах и мимике Гагарина самого.

ЛЮБОВЬ ФОМИЧ, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Хотелось бы, прежде всего, привлечь ребят к истории Дня космонавтики. Привлечь к тому, чтобы они творчески поработали, замыслу интересному. Изобразительность наших детей на высоте. Очень много техник было показано, даже в рисунках и поделках.

Анастасия Кузнецова