О судьбе Соколовского моста рассказали спасатели

Видео, на котором изображено «падение» Соколовского моста вызвало широкий общественный резонанс.



— Ушел по-английски.

— Опять 80 км крюк из Соколовки в Большую Малышку.

Руководство Кызылжарского района поспешило успокоить негодующих. В комментариях под постом с аккаунта qyzyljar.audany сообщили, что 10 апреля по мере подъема уровня воды в реке Есиль акиматом района были проведены ежегодные работы по временному снятию понтонного моста сообщением Соколовка-Большая Малышка. Ситуацию прокомментировали и спасатели.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Эти аппарели железными пальцами закрепляются и, соответственно, держатся. Вчера акимат района вызвал кран. С одной стороны аппарель открепили, кран стал отъезжать на другую сторону. В это время произошло поднятие уровня воды и аппарель понтонного моста, которую отцепили , он начал идти по течению реки. Из-за того что он другой стороне закреплен надежно к блоку, он остался там.

Так, понтонный мост в Соколовке будет снят на весенний и летний периоды. Власти в это время просят жителей отнестись с пониманием.

Анастасия Кузнецова