18 врачей СКО участвуют в мастер-классе от столичных медиков

Около 30 высокотехнологичных операций проведут в многопрофильной городской больнице в рамках мастер-класса. Обучают столичные врачи. С начала недели 20 североказахстанкам уже сделали гистероскопию с использованием новой методики, которая имеет ряд преимуществ.

ГАЛЫМЖАН ТОКТАРБЕКОВ, врач отделения женских болезней корпоративного фонда «UMC», г.Астана:

— Врач может видеть полость матки и прицельно лечить заболевания полости матки, такие как миома матки, полипы, инородные тела. Эта методика позволяет с наименьшими затратами для пациента излечиться. К примеру, раньше пациенты с субмукозной миомой матки 100% подвергались удалению матки. А эта технология позволяет сохранить матку.

А значит, женщина сможет выносить и родить ребёнка. При использовании старого метода оперируемая становилась бесплодной. Ещё одно преимущество — быстрая реабилитация. Операция «без ножа» позволяет уже на следующий день выписать пациентку. Как работать по новой методике, во время мастер-класса узнали 18 врачей СКО.

ГАЛЫМЖАН ТОКТАРБЕКОВ, врач отделения женских болезней корпоративного фонда «UMC», г.Астана:

— Я сам оперирую, врачи мне ассистируют. Я им рассказываю, показываю, у нас прямая трансляция в конференц-зал. Мы обучаем новым высокотехнологичным, продвинутым операциям.

Имеющееся в больнице современное оборудование позволяет проводить такие операции. Их будут делать и после окончания мастер-класса.

Айгерим Хамзина