18-21 апреля в Петропавловске будет пик первой волны паводка

Пик 1 волны паводка уже прошел районы имени Г.Мусрепова и Шал акына. Максимальный уровень воды на Сергеевском водохранилище составил 996 см. Это было 8 апреля. Сейчас первая волна достигла Есильского района. И уже на этой неделе дойдёт до Петропавловска. Прохождение пика в областном центре ожидают 18-21 апреля.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— При данном уровне воды в реке Есиль отмечается выход воды в пойму, перелив автодорог международного значения 528 км «Челябинск-Новосибирск», дорога ул. Первая Заречная, п.Заречный, дорога на с.Прибрежное. В настоящее время на территории Акмолинской области отмечается повторный подъем уровня реки Есиль, связанный с притоком воды с притоков Калкутан, Жабай. Вторая волна ожидается небольшой.

Вторая волна достигнет СК через 2 дня. Ещё через три вода дойдет до Сергеевского гидроузла. По прогнозу специалистов, она будет не больше первой волны. В целом, паводковый период проходит спокойно, говорят спасатели.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Сейчас на контроле Айыртауский район, где высокий уровень снега и Тимирязевский. Также мониторим Тайыншу, а именно Чаглинское водохранилище, куда происходит сброс воды по реке Шагалалы из Акмолинской области.

Также в селе Тепличном Кызылжарского укрепили 200 метров земляного обвалования, уложили около тысячи мешков с глиной. А в посёлке Заречном укрепляют глиной тысячеметровое обвалование. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время паводка наготове около 1200 единиц техники и почти 2 тысячи человек личного состава.

Айгерим Хамзина