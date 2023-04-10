В Булаево прошла первая масштабная сельскохозяйственная ярмарка

Воскресным утром в Булаево состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Экологически чистую продукцию сюда привезли товаропроизводители из 17 сельских округов и г.Булаево. Мясо, молочные товары, мёд, овощи — всё представлено в широком ассортименте. Жительница с. Чистовского Ольга Карапкова привезла на ярмарку почти 40 кг мяса. Уже к 10 часам утра 50% всей продукции распродала. Разбирают товар на ура, говорит женщина.

ОЛЬГА КАРАПКОВА, жительница с. Чистовского, район М. Жумабаева:

— Цена баранины -2200 тенге, 3500 тенге — мякоть говядины, 2800 — копченая колбаса, 1200 — ливер. Плюс мёд дешевый у нас самый — 1200, гречка — 380, всё свое.

Большая очередь выстроилась возле палатки, где продают куриное мясо. Привезли его из Аккайынского района. По словам Романа Шнайдера, к полудню реализовали населению полторы тонны.

РОМАН ШНАЙДЕР, представитель ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер»:

— За целого цыпленка — 110 тенге за килограмм. Ну, остальная продукция что-то 1280. Это голень, бедро стоит 1200, сердечки — 1180 тенге, печень, желудочки — 900 тенге.

Гульнара Отеева из Булаево привезла молочную продукцию: домашнее масло, сыр, творог и многое другое. Всё расходится как горячие пирожки.

ГУЛЬНАР ОТЕЕВА, жительница г.Булаево, район М. Жумабаева:

— За час уже успела продать 50 яиц и сыр, также продала с 12 килограммов домашнего масла 6 килограммов за 4000 тенге. Цена за творог — 700тенге, 1 литр молока — 200 тенге. Десяток яиц — 450 тенге.

Сельскохозяйственная ярмарка — это отличная возможность купить натуральные продукты по ценам ниже рыночных, говорят жители.

— Приехали на ярмарку. Цены невысокие, купили творог, сметану. Сейчас вот стоим в очереди за мясом.

— Ливерной колбасы хотел купить. Ну, и дешево, и вкусно, прекрасно.

Помимо продовольственных продуктов здесь также продают зерно, кормовые отходы и дрова. По словам заместителя акима района Даурена Токужинова, такую масштабную ярмарку организовли впервые и будут проводить еженедельно.

ДАУРЕН ТОКУЖИНОВ, заместитель акима района М. Жумабаева:

— Сегодня жители райцентра могут купить домашнюю продукцию. Эта ярмарка позволяет населению продать свои излишки продукции, а жителям райцентра купить экологически чистую продукцию. Все ценны ниже рыночных на 20 — 30 %. Сегодня на ярмарке будет реализовано более полутонны молочных изделий. Это молоко, сметана, масло. Кроме того будет реализовано полутора тонны овощных продуктов.

Всего на ярмарке реализовили продукции на сумму более 5 млн тенге.

Камилла Карим

