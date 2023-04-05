В Центре психического здоровья обсудили проблемы детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями

2 апреля во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. Сегодня в СКО расстройством аутистического спектра страдают 306 пациентов, 286 из которых имеют диагноз аутизм. «Ребенок дождя» — именно так называют малыша, который болен аутизмом. Многие родители полагают, что их ребенок не начал разговаривать в 3 года и не идет на контакт со взрослыми только потому, что он — индивидуальность. Но за такими, казалось бы, безобидными симптомами может скрываться опасный диагноз. И чем раньше его выявят, тем оптимистичнее будет развитие событий.

ЕРКИН МАСАБАЕВ, психиатр-нарколог Центра психического здоровья:

— Обычно родители могут видеть, что ребенок замкнутый, малообщительный, не интересуется окружающими предметами, ведет себя однотипно, не стремится к социальному контакту с матерью. 0.54 Выявляется сам диагноз или можно заподозрить на приеме у педиатра или врача ВОП. Затем уже врач направляет ребенка с матерью к психиатру. Психолог обследует, психиатр, полноценная диагностика проводится.

Диагноз — не приговор. И уж тем более не повод для стигматизации особенных детей в обществе. Об этом сегодня говорят психологи Центра психического здоровья. На семинаре присутствуют врачи общей практики, педиатры, представители сферы образования, родительская общественность. Специалисты Центра объясняют на практике о том, как нужно вести себя с детьми с ментальными нарушениями и как сохранять стойкость родителям особенных детей.

ДАУРЕНБЕК БЕЙСЕМБАЕВ, директор Центра психического здоровья:

— В 1,5-2 годика начинает ребенок иметь склонности и надо вовремя их корректировать, чтобы в 5-7 лет они не отличались от других детей. Идти к психиатру должно быть в обществе, как идти к невропатологу, терапевту. Но сегодня к психиатру идут те, у кого дети уже имеют запущенную форму заболевания. Общество не должно их изолировать. В школе нужно относиться к ним, как и к другим детям. Так же любить, только относиться внимательнее и социализировать его потребности. Ребенок со временем перерастает в обществе детей и со временем восстанавливается.

Лечение детей с ментальными нарушениями — это долгий, трудный процесс, который часто приводит к психологическому истощению родителей. Татьяна Делль говорит, что сегодня очень важно родителям особенных детей знать, куда можно обратиться за помощью. В свое время она сама пережила все стадии принятия диагноза своей дочери. Без психологов и необходимой информации. У её 9-летней дочери Алисы синдром Дауна. Сейчас она обучается в коррекционной школе, ранее ходила в обычный детский сад. Со стигматизацией в обществе не сталкивались. Но информированность и развитие инклюзии на сегодня остаются острыми вопросами, считает Татьяна.

ТАТЬЯНА ДЕЛЛЬ, учредитель общественного фонда «Солнечный дом»:

— Такие семинары очень полезны, когда в одном зале встречаются специалисты, психологи могут напрямую поговорить с родителями и услышать, и увидеть, как себя чувствуют родители. Потому что очень часто потеряна взаимосвязь и мама проживает очень тяжелую депрессию, принятие диагноза ребенка. Очень важно, чтобы специалисты, которые работают с семьей, они понимали это. Потому что помощь нужна не только ребенку, но и маме, и папе.

Получить помощь психологов здесь могут не только дети, но и их родители. Это можно сделать как в самом Центре психического здоровья, так и в отделениях городских поликлиник.

Анастасия Кузнецова