В филиале РГП «Казгидромет» по СКО ждут перелив на Сергеевском водохранилище на этой неделе

На территории СКО расположены 19 гидрологических постов. В основном они находятся на реке Есиль и ее притоках. Каждый день специалисты областного филиала «Казгидромет» следят за уровнем воды на постах. Весной наблюдательные пункты перешли на усиленный режим работы, поэтому данные обновляются каждые 4 часа.



ДАУРЕН КОЩУГУЛОВ, руководитель отдела гидрометеорологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Наполняемость на 12 часов 4 апреля 2023 года Сергеевского водохранилища составляет 87,9 %. По данным РГП «Казгидромет» на 31 марта объем влагозапасов притоков в Сергеевское водохранилище превышает среднемноголетнее значение на 29%. Согласно недельного прогноза, прогнозируемый объем стока в период с 1 по 7 апреля 2023 года по реке Есиль приток в Сергеевское водохранилище составляет от 80 до 120 млн куб. м. Ожидаемый объем стока весеннего половодья в Сергеевское водохранилище около 1 млрд куб. м.

Весна полностью вступила в свои права, с каждым днем воздух прогревается все сильнее. Из-за этого увеличивается уровень воды в реках нашей области, а также соседней Акмолинской, объяснил Даурен Кощугулов.

ДАУРЕН КОЩУГУЛОВ, руководитель отдела гидрометеорологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— На сегодня наблюдается интенсивный подъем уровня воды на реке Есиль до Сергеевского водохранилище за сутки до 93 см, на притоках от 33 до 122 см за сутки.

Перелив на Сергеевском водохранилище произойдет на этой неделе. В прошлом году гидроузел принял 800 млн кубометров воды.