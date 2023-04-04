Субсидировать строительство арендных домов в сёлах планируют в РК

Субсидировать строительство арендных домов в сёлах планируют в Казахстане. В перспективе построят более 2800 жилых домов для сельских жителей. Для этого предусмотрено более 14 млрд тенге. Таким образом, в среднем на один дом в селе правительство планирует более 5 млн субсидий. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

МАРАТ КАРАБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— В целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для сельских жителей. Через этот механизм планируется построить 2 855 жилищ для сельских граждан. Кроме того, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сёлах ежегодно инженерными коммуникациями будут обеспечены 22 тысячи земельных участков.



Диана Салихова