Рейд по рыбакам проводят спасатели

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Зимний рыболовный сезон подходит к концу. Толщина льда на берегу реки Есиль составляет 50 см. По словам спасателей, ледяной покров уже представляет угрозу. Сегодня ЧС-ники вышли в рейд, где объясняют правила безопасности рыболовам.

Евгений Верхозин на рыбалку старается выезжать каждые выходные. За уловом идёт и в мороз, и в зной. Такой вид времяпровождения любит с детства. Говорит, удочку держит, сколько себя помнит.

ЕВГЕНИЙ ВЕРХОЗИН, рыбак:

— Как только мог удочку в руках держать. Лет в 10 я со спинингом щуку ловил. На удочку где-то с 6-ти. Я сегодня с 8 утра на рыбалке. Буду, наверное, до обеда. Зависит от клёва. Сегодня тепло. Погода хорошая, а клёв неважный. Наловился, уже выучил место. Все со временем, с опытом приходит. Где не знаю, я не хожу. Если я знаю, что здесь лёд толстый, то хожу. За плотиной я никогда и не рыбачил. Там уже надо знать места.

Правила рыбаки стараются соблюдать. Ходят только по проверенным местам, ведут себя осторожно. Пока толщина льда позволяет рыбачить. Но, по словам спасателей, совсем скоро выходить на ледяной покров будет вовсе небезопасно.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Имеются участки водоёмов опасные. Там, где имеются промоины, отдыхающие рыбаки могут туда провалиться. Также хотели бы настоятельно попросить у наших жителей не выезжать на автомобильном транспорте на лёд. Также стоит помнить, что алкоголь и вода — это вещи несовместимые. Если запланировали проводить свой досуг на воде, нужно, в первую очередь, предупредить близких, где находиться будете и в какое время. Взять с собой элементарные спасательные средства — жилет. Если соблюдать эти простые правила, мы можем минимизировать ЧС.

К слову, за три года в области не было ни одного происшествия на льду. Это говорит об ответственности граждан и своевременной профилактической работе спасаталей. Проводят её ЧС-ники каждый день.

Диана Салихова