Проблема Айыртауского предпринимателя с земельным участком решена спустя 2 года

В антикоррупционную службу СКО обратился глава КХ по факту отказа акиматом Айыртауского района в проведении земельной комиссии по предоставлению права временного возмездного землепользования на земельный участок. По словам предпринимателя, вышедшего из состава участников одного из ТОО с выделом земельной доли 1285 га, землеустроительные проекты на участки общей площадью 924 га были разработаны и для полноценной государственной регистрации всего земельного участка, необходимо было разработать земпроект на оставшиеся 361 га. Разработке землеустроительного проекта на земельный участок предшествует процедура получения положительного заключения земельной комиссии. На данном этапе ответственными работниками местного исполнительного органа Айыртауского района бизнесмену был создан административный барьер, который длился более двух лет. В результате проведенной диалоговой площадки с руководством района земельная комиссия все же была проведена и принято решение об удовлетворении обращения бизнесмена.

Айгерим Хамзина