Почти 600 североказахстанцев привлекли к ответственности за переход дороги в неустановленном месте

В рамках акции «Безопасность детей на дорогах» полицейские посещают школы, напоминают учащимся о правилах дорожного движения. Стражи порядка рассказывают детям о том, что играть рядом с проезжей частью опасно. А ещё ни в коем случае нельзя внезапно выбегать на дорогу, парковку и подъездные пути.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— Во всех учебных заведениях области проводятся занятия с учащимися, в особенности с категорией учеников, которые самостоятельно добираются из школы домой, где также доводятся особые требования ПДД, а также безопасное поведение на дорогах и во дворах.

А младшеклассникам полицейские напомнили о сигналах регулировщиков, светофоров и о дорожных знаках.

ЮЛИЯ ГОРДИЕНКО:

— Сегодня к нам приехали в школу сотрудники полиции и рассказали, как нужно вести себя на дороге, если у вас велосипед, можно ли играть на проезжей дороге.

Посетили стражи порядка и перинатальный центр, чтобы рассказать мамам о необходимости детских кресел в автомобилях.

— Наши малолетние дети, глядя на нас, полностью копируют и дублируют нас. Т.е. хотелось бы к вам сегодня обратиться, чтобы вы…конечно, львиная доля на педагогов ложится школ, где обучаются дети, но в дошкольном возрасте, вообще, в повседневной жизни люди всё равно будут копировать именно своих родителей.

Параллельно с профилактической работой полицейские проводят и проверки на дорогах. За 7 дней акции в СК 62 водителя поймали, когда они ехали не пристёгнутыми либо перевозили чадо без детского кресла. 52 автолюбителя не пропустили пешеходов. Среди последних, кстати, нарушений ещё больше. 657 человек привлечены к ответственности за переход дороги в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора.

Айгерим Хамзина

