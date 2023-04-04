Какой погода будет в апреле, рассказали синоптики

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— В переводе с латыни название второго весеннего месяца означает «согреваемый солнцем». В этом году апрель действительно радует североказахстанцев теплом и солнечными лучами. Готовит ли непредсказуемая весна северного региона сюрпризы или можно распрощаться с теплыми вещами до следующих холодов? Узнаем у синоптиков.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В апреле с частыми сменами воздушных масс ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха, осадками, порывистым ветром. В середине первой декады ожидается температуры воздуха ночью 2 мороза -3 тепла, днем 12-17 тепла. Во второй половине декады предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на востоке области 11 мороза, днем 5-10 тепла. В конце декады повышение ночью до 0-5 тепла, днем до 10-15 тепла.

С 11 апреля прогнозируется похолодание ночью до 1-6 мороза, днем до 4-9 тепла. Затем температура воздуха постепенно будет повышаться ночью до 6-11, на севере области 3-х тепла, днем до 16-21, на юге до 24-х тепла. А вот с 20 числа температура снова понизится.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предплагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 4 мороза -1 тепла, днем до 6-11 тепла. В конце декады — повышение ночью до 6-11, на севере области 3 тепла, днем до 16-21, на юге области 24 тепла.

Осадков ожидается около нормы, говорят синоптики. Дождь прогнозируется с 5 по 10 апреля, а также ближе к 20-м числам месяца. В начале и середине третьей декады ожидается дождь с грозой.

Анастасия Кузнецова