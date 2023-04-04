Более 300 граммов наркотиков изъяли у жительницы Петропавловска

Широкий ассортимент наркотиков изъяли полицейские у жительницы Петропавловска. Свыше 300 граммов. Задержали 36-летнюю женщину во время оперативно-розыскных мероприятий.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности:

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности ДП при координации областной прокуратуры была задержана 36-летняя жительница г, Петропавловска, которая занималась расфасовкой и распространением синтетических наркотиков в крупном интернет-магазине.

При обыске по месту жительства задержанной борцы с наркопреступностью изъяли 2 полимерные тары и приготовленные для реализации 109 полимерных свертков с комкообразным веществом, электронные весы, пакеты «зиплок» и другой инвентарь наркодилеров.

Изъятые вещества, согласно заключению экспертизы, оказались синтетическими наркотиками. Также среди изъятого было 50 граммов гашиша. Подозреваемая содержится под стражей. За незаконное обращение с наркотиками с целью сбыта в особо крупном размере ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.



Камилла Карим