59 фактов повторной преступности зарегистрировано в СКО с начала года

Предотвращение повторной преступности — одно из важных направлений профилактической работы полиции. Эта задача возложена на участковых инспекторов. Ранее судимые лица состоят на списочных учётах. Те из них, кто уже в местах лишения свободы зарекомендовал себя как системный нарушитель, состоят на учёте как лица, формально попадающие под надзор. В случае совершения правонарушений устанавливается административный надзор. Сходные требования существуют и для условно-досрочно освобождённых. Практически всегда они включают в себя запрет на употребление алкоголя, требования извещать органы внутренних дел о выезде за пределы населённого пункта. Систематические нарушения ограничений условно-досрочного освобождения могут стать основанием для его отмены. К слову, с января полицейские собрали материалы в отношении 14 условно-досрочно освобожденных лиц, по которым нарушители возвращены в места лишения свободы на неотбытый срок наказания. С начала года в области зарегистрировано 59 преступлений, совершённых людьми с неснятой и непогашенной судимостью.



Камилла Карим