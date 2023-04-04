100 млрд тенге направят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в 2023 году

По поручению главы государства в Казахстане началась реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты». Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он отметил, что на реализацию проекта в текущем году предусмотрено 100 млрд тенге. Будет выдано 17 тысяч микрокредитов. Это позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест. Согласно официальным данным, за 7 лет на проект «Ауыл аманаты» планируется направить до 1 трлн тенге с охватом более 1 миллиона сельчан. Благодаря проекту будет создано порядка 350 тысяч рабочих мест.

ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ, министр сельского хозяйства РК:

— В рамках проекта микрокредиты будут выдаваться через поверенного агента сроком до 5 лет, в сфере животноводства — до 7 лет, под 2,5% годовых. Максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов — 27,6 млн тенге. В целях обеспечения семейных хозяйств кормами для сельхозживотных планируется создавать сервисные сельскохозяйственные кооперативы, которые будут предоставлять услуги своим членам по себестоимости и реализовывать им корма по ценам ниже рыночных.

Дарья Пышмынцева