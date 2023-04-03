В Центре психического здоровья рассказали о профилактике психических расстройств

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Раздражительность, тревога, потеря связи с реальностью, обострение эмоций и чувств. Весной пробиваются сквозь почву не только подснежники, но и некие психические и психологические «странности» у человека. Что делать, если вдруг настигло сезонное сумасшествие и активно ли «весеннее обострение» в наши дни?



— Я думаю, есть ещё весеннее обострение. Надо беречься. Почаще надо к медицине обращаться, не надо затягивать, потому что со временем могут быть осложнения.

— Такое случается, грубо говоря, 4 раза минимум из-за смены времени года. Иногда бывает бессонница. Если человек замечает, что у него кардинально меняется поведение и в худшую сторону, то тогда следует обратиться к психологу, а затем к психиатру.

— Я не чувствую, но по семье вижу. Весна, обостряются наши все болезни.

По данным ВОЗ в 2019 году каждый восьмой человек на планете страдал психическим расстройством. В 2020 году на фоне пандемии резко увеличилось число людей, страдающих тревожными и депрессивными расстройствами. Сейчас так называемые «обострения» не имеют привязки к сезону. Последние 5-10 лет расстройства остаются развитыми в любое время года, рассказала заместитель директора Центра психического здоровья Марианна Морожникова.

МАРИАННА МОРОЖНИКОВА, заместитель директора Центра психического здоровья:

— Раньше очень заметно было сезонное заболевание психическими расстройствами. Сейчас как-то этот период немного сглажен потому, что сейчас климат очень сильно меняется. Это было связано с чем? Потому что весной обновляются все процессы, становится другая температура воздуха, становится другое атмосферное давление. Все это влияет на работу сосудистой системы. Из-за этого происходит увеличение метаболизма. В том числе, и в головном мозге. И обострение психических расстройств.

Нарушение памяти, внимания, забывчивость, нарушение сна, раздражительность, тревожность. Если вы замечаете в себе некие «странности», не стоит ждать, что все пройдет. Накопительный эффект — ещё опаснее. Чтобы не загубить себя, не нанести вред окружающим, стоит вовремя обратиться к психологу или психиатру. Центр психического здоровья расположен по адресу Рижская, 6. А также в 1,2 и 3 поликлиниках.

МАРИАННА МОРОЖНИКОВА, заместитель директора Центра психического здоровья:

— Для этого не нужно записываться на прием к терапевту, ждать очереди. Каждый пациент может напрямую подойти к доктору. Кроме того, в каждой из этих поликлиник и в нашем Центре есть психологическая служба. То есть, не надо бояться, что вы придете к психиатру и вас поставят сразу на учет. Если нет расстройств психиатрического уровня, вам окажут психологическую помощь только и поддержку. Может быть, пропишут какие-то препараты. Чтобы была профилактика психических расстройств, необходимо соблюдать обыкновенные принципы здорового образа жизни. Режим сна и отдыха, режим труда и отдыха, правильное питание, занятие спортом, прогулки на свежем воздухе и не перегружаться информацией.

Сейчас на учете в Центре психического здоровья стоят 13 тысяч пациентов. Более 3 тысяч человек обратились за помощью в Центр с начала марта. Человек, который попал под влияние расстройства, может совершать неконтролируемые действия. В том числе, опасные для своей жизни и жизни окружающих. Не дать захватить организм расстройству и отстоять здоровое будущее — задача каждого человека и каждого родителя, внимание которого направлено не только на сохранение физического здоровья ребенка, но и психологического.

Анастасия Кузнецова