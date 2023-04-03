Развитие рынка ГСМ в РК обсудили на площадке службы центральных коммуникаций

Развитие рынка ГСМ в Казахстане обсудили на площадке службы центральных коммуникаций. И.о. министра энергетики Болат Акчулаков рассказал, что благодаря модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов за последние 5 лет мощность переработки выросла до 17 млн тонн. Объём производства бензина с 2017 года удалость увеличить с 3 до 5 млн тонн в год, примерно столько же теперь удается получать и дизельного топлива. Болат Акчулаков отметил, что значительное влияние на наш рынок оказывает ситуация в сопредельных странах.

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, и.о. министра энергетики РК:

— К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с РФ АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в его вывозе, потому что цены были паритетные. Буквально через месяц прошел резкий рост розничных цен в соседних странах и в РФ. Как следствие уже осенью, несмотря на увеличение производства дизельного топлива, мы столкнулись с острой его нехваткой. В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог в марте текущего года мы видим рост потребления, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет уже 15%.

В такой ситуации казахстанский дизель будет утекать в другие страны в еще больших объемах, сказал Акчулаков. По его данным уже в этом году Казахстан может столкнуться с дефицитом топлива в объеме до 850 тыс тонн. В предыдущие годы перекрывать его удавалось за счет наращивания объема производства внутри страны. Сейчас же проблема в том, что отечественные перерабатывающие заводы работают на пределе своих возможностей.

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, и.о. министра энергетики РК:

— С текущими ценами, сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда нам будет не хватать. Второе, с такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы перетока будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта. Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль в целом, а также проводить геологоразведку и восполнять ресурсную базу.

По словам, Болата Акчулакова, чтобы урегулировать ситуацию на внутреннем рынке, был введен запрет на вывоз ГСМ ж/д и автомобильным транспортом. Были приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей продавать топливо напрямую заправочным станциям. Кроме того, в августе этого года в министерстве энергетики ввели механизм дифференцированных цен на дизельное топливо для иностранных граждан.

Дарья Пышмынцева

