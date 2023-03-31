В СКО идет вакцинация с/х животных

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Вакцинация сельскохозяйственных животных идёт полным ходом. Сейчас мы находимся в селе Воскресеновке Мамлютского района. Скот здесь держат порядка в 100 дворах. Вакцинации подлежат 300 коров и 800 баранов.

Овец вакцинируют против ящура и сибирской язвы, а также берут кровь для анализа на бруцеллёз. Ветеринарный врач Шеген Нугыманов провёл вакцинацию скота уже в 2-х сёлах. Осталось эту работу провести в Воскресеновке. Сам он живет в этом селе и начать решил со своего подворья. В хозяйстве у него 70 баранов, 10 лошадей и 6 голов крупного рогатого скота.

ШЕГЕН НУГЫМАНОВ, ветеринарный врач, Мамлютский район:

— Против птичьего гриппа начали в феврале и уже закончили. Я вот привил в 3-х деревнях 7 тысяч голов птиц. Сейчас у меня 50% обработки уже закончено в 2-х деревнях. Вчера в с.Искре и с.Становом очень много скота — там тоже я обработку закончил.

Шеген Нугыманов трудится в этой сфере уже 42 года. Животных необходимо ежегодно обследовать и вакцинировать против особо опасных заболеваний. Это напрямую влияет и на здоровье домочадцев, говорит ветеринар. Через 15 дней после вакцинации против сибирской язвы вводится вакцина против оспы. Каждая вакцина имеет свой интервал. При обнаружении какого-либо заболевания поголовье закрывают на карантин.

ШЕГЕН НУГЫМАНОВ, ветеринарный врач, Мамлютский район:

— Я думаю, эта работа до середины мая продлится. Как закончим, у нас есть ещё округа, в которых нехватка ветврачей, им помогать будем. Кто не успевает, друг другу помогаем.

Нехватку специалистов отмечает и директор ветеринарной станции Мамлютского района Людмила Черноусова. Сейчас в районе 4 вакантных места.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНОУСОВА, директор ветеринарной станции Мамлютского района:

— У нас в районе 13 врачей, которые занимаются проведением ветеринарных мероприятий. На сегодня при плане 12 тысяч исследовано на бруцеллез 5 тысяч голов КРС, МРС — 4 тысячи. Провакцинировано против сибирской язвы 4 тысячи КРС и 6 тысяч МРС. Заболевания у нас в районе не выявлены. Район имеет благополучие в этом плане.

В области кампания по вакцинации сельскохозяйственных животных стартовала 6 февраля. Иммунизировали против особо опасных болезней более 810 тысяч животных и птиц. Исследовали на бруцеллез свыше 190 голов всех видов животных.

Диана Салихова