Противопожарные рейды проводят спасатели

По прогнозу синоптиков с 1 апреля ожидается повышение температуры воздуха, отсюда возрастает пожароопасная обстановка. Спасатели вместе с полицейскими вышли в рейд. В поле зрения — частный сектор, промышленные зоны. ЧС-ники напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, раздают памятки. Большую угрозу представляет камыш. Он легко воспламеняется, соответственно, создается угроза жилым домам и объектам инфраструктуры, не исключены печальные последствия.

АЯН КУСАИНОВ, главный специалист ДЧС СКО:

— За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1000 подобных загораний. К примеру, за данный период прошлого года, в апреле месяце на территории города было зарегистрировано порядка 40 загораний камыша. На общей площади около 100 гектаров 12 апреля прошлого года произошло загорание на территории дачного участка, где пострадало и уничтожено около 200 дачных и хозяйственных строений.

На данный период департаментом проводится широкая профилактическая работа в данном направлении. Особое внимание департаментом уделяется территориям промзоны, где наблюдаются наибольшее скопление зарослей камыша, в том числе на территории промышленных объектов.

Камилла Карим