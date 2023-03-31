Профессиональные футболисты провели мастер-класс для воспитанников детских домов

В этом году в Федерации футбола Казахстана запустили проект. Направлен он на развитие детского и юношеского футбола.

НАТАЛЬЯ ГОРЕНКО, менеджер Федерации футбола РК:

— На сегодня мы проводим фестиваль футбола среди детских домов. То есть данная программа у нас проходит по программе УЕФА футбола социальной ответственности. Ранее мы уже охватили 4 города. Это Костанай, Павлодар, Тараз и Алматы. Сейчас вот у нас самый северный город Петропавловск. Это пропаганда здорового образа жизни. Приобщаем детей к футболу и даем почувствовать себя в атмосфере профессионального футбола.

Футбольный манеж «Жастар» собрал чуть больше 100 ребят из районов М.Жумабаева, Кызылжарского и из детской деревни семейного типа.

ЖЕНИС АСЛАНОВ, председатель ассоциации Федерации футбола РК по СКО:

— В рамках фестиваля будет проведен мастер — класс для детей. Будут проведены игровые тренировки с участием дублирующего состава профессиональной команды, тренеров футбольного центра. Это позволит в целом популяризовать футбол в регионе.

Ребята чувствовали себя на поле настоящими профессионалами.

Ведение мяча, пас, передача, удар. Все эти приемы отрабатываются ребятами до мелочей. Мальчишки и девчонки умело повторяют за тренерами футбольного центра клуба «Кызылжар СК» и, надо сказать, показывают хорошие результаты.

— Я занимаюсь футболом около 5 лет. Мне нравится ходить на футбол. Я играю на воротах. Я — вратарь.

— Мне нравится тренироваться. Тут мы сейчас играем.

— Мне понравилось. Вот, когда нас подготавливали. Ну, тут просторно, красиво, тут прикольные тренеры. Мне все понравилось.

В завершение мастер — класса всем вручили ценные призы.

Камилла Карим