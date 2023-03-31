Подготовку к следующему отопительному сезону обсудили в областном акимате. По приглашению акима области в регион приехал член совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», учредитель АО «Севказэнерго» Сергей Кан.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Население, депутаты, все службы переживают, как мы перезимуем следующий 2023-2024 год. Как будем решать проблемы и как проведем ремонтные работы. Сколько будет финансирование. Поэтому я Вас пригласил, давайте обговорим. Какие у Вас планы и как Вы собираетесь все это делать?

Сергей Кан подвёл предварительные итоги текущего отопительного сезона. Он отметил, что остановки на ремонт оборудования по сравнению с предыдущим сезоном на Петропавловской ТЭЦ-2 снизились в 2,5 раза. На теплоэлектроцентрали в 2022 году привели в порядок 9 котлов, 6 из них прошли капитальный ремонт. Эти работы дали свой эффект.

СЕРГЕЙ КАН, член совета директоров АО «ЦАЭК»:

— У нас есть программа по проведению ремонтов этого года. Мы планируем капремонт 4 котлоагрегатов и одного турбогенератора. Сумму, которую мы закладывали, была порядка 6 млрд тг. Если смотреть на объём работ, ремонтная программа увеличивается до 9 млрд тг. Недостаток средств мы планируем изыскивать внутри компании. 9 млрд инвестиций планируем в ремонты на станции и 3 млрд на теплосети и электрические сети. Всего в этом году на ремонтную кампанию будет потрачено порядка 12 млрд.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если все эти вопросы будут решены, то к отопительному сезону следующего года мы будем готовы. С нашей стороны, что надо поддержать, Вы скажите, мы тоже поддержим.

Сергей Кан добавил, что на ТЭЦ приступили к строительству фундамента первой дымовой трубы. Заново возвести её планируют в этом году.

Дарья Пышмынцева