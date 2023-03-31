На счету каждая минута: трехлетнему Даниилу Шледовец из Петропавловска требуется дорогостоящее лечение в Турции

Активный, веселый, любознательный. Таким был трехлетний Даниил Шледовец до августа прошлого года. С середины месяца он начал хромать. Сделали рентген, думали, что это простое растяжение, использовали мазь, но улучшений не было. Далее выявили защемление корешка по неврологии. Потом физио, антибиотики, амбулаторное обследование в детской поликлинике. К тому времени Даниил перестал ходить вовсе.

ЕВГЕНИЙ ШЛЕДОВЕЦ, отец ребенка:

— В Омске сделали МРТ от головы до поясницы. Ничего не нашли, все нормально, диагноз дорсопатия не подтвердился. Мы вернулись из Омска назад, делали все эти процедуры, ребенок начал вставать хотя бы. Но это все равно не помогает. Мы едем второй раз в Омск и делаем нижнюю часть МРТ. Находят нам выпад правого тазобедренного сустава. Якобы скопилась жидкость. Начали проходить лечение в Омске.

Через неделю вернулись в Петропавловск и продолжили лечение. Ребенок начал ходить. Наступил декабрь, вся семья подхватила инфекцию. Состояние ухудшилось, решили сдать кровь. КТ тазобедренного сустава, а дальше — страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз или рак крови. Лечиться продолжили в Астане. Но состояние ухудшалось изо дня в день.

ЕВГЕНИЙ ШЛЕДОВЕЦ, отец ребенка:

— Мы связались с Турцией. В Стамбуле есть клиника «Медиполь». Отправили документы, анализы, они нам прислали ответ, что для них ничего страшного нет, 100% вылечат. У них там другие препараты и дети намного легче переносят. Нами было принято решение, что мы ребенка туда перевозим. Требуется 150 тысяч долларов. Собрали на данный момент 11 500 млн тенге. У нас в запасе — недельки полторы.

10 апреля его сын должен уже быть в турецкой клинике. Чтобы улететь в Турцию и начать обследование и химиотерапию, требуются начальные 25 млн тенге. Сбор открыли в марте этого года. Пока помогают только волонтеры и все неравнодушные люди. Сегодня на счету каждая минута и каждая копейка. Внести свой вклад в спасение жизни трехлетнего Даниила можно по реквизитам: Каспи банк — 8 747 592 26 04, Халык банк — 4405639759234055.

Анастасия Кузнецова