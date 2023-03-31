Группа лиц из Петропавловска объявили о своей независимости от Казахстана

Это видео получило широкий резонанс в общественности. «Вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители Петропавловска» сообщили о возрождении «Народного совета трудящихся» и объявили о своей независимости от Казахстана. Как говорится, «накипело» у них из-за, цитирую, «фиктивности правовой основы корпорации РК, создания неблагоприятных условий для жизни народа и недееспособности и бесчестия её агентов». Случай прокомментировал председатель общественного объединения «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение» Евгений Кинцель.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель ОО «Северо-Казахстанское общество немцев «Возрождение»:

— Мы должны не поддаваться на провокации, должны быть едиными, дать отпор группе сепаратистов, которые хотят посеять межнациональную рознь в нашей области и стране. Хочу сказать, что и мы, и наши предки, которые жили на нашей земле всегда проявляли толерантность и сдержанность, но в вопросах земли и нашей государственности наши предки всегда были непреклонны. Я думаю, правоохранительные органы дадут оценку этой группе сепаратистов и разберутся с этим вопросом.

Анастасия Кузнецова