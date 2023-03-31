Готовность к паводковому периоду обсудили на заседании общественного совета СКО

О готовности к паводковому периоду говорили на заседании общественного совета области. По данным Казгидромета, глубина промерзания грунта превышает прошлогодний показатель до 54 см. Высокие значения отмечаются в Жамбылском, Уалихановском, Кызылжарском и районе М.Жумабаева.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела ДЧС СКО:

— Согласно прогнозу в апреле на территории области температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, в первой декаде месяца ожидаются плюсовые значения ночью. Количество осадков предполагается около нормы. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 71% со свободным объемом 200 млн кубов.

Объем накопленных влагозапасов в бассейне реки Есиль составил 7 млрд кубометров, что больше среднемноголетних значений на 2 раза и на 7% выше показателей прошлого года.

БЕРИК ГАБДУЛИН, заместитель заведующего отделом ДЧС СКО:

— На проблемных участках возведено более 130 км земляных обвалований, свыше 7 км защитных дамб, на автодорогах установлено 89 водопропускных труб, 16 тюбингов, построено и отремонтировано более 55 км дренажных систем, проведены берегоукрепительные работы и очистка русел рек.

Всё это помогло минимизировать угрозу подтопления в 175 населенных пунктах. На сегодня вывезено более 600 тысяч кубометров снега. Очищено 1200 водопропускных труб и 115 тысяч метров арыков. Воду откачали с 308 придворовых территорий жилого сектора.

БЕРИК ГАБДУЛИН, заместитель заведующего отдела ДЧС СКО:

— Местными исполнительными органами создана группировка сил и средств из 1,5 тысяч человек и 1183 единиц техники. Подготовлено 257 пунктов приема эвакуируемого населения, 109 плавательных средств, 15,5 тысяч тонн инертного материала, 36 тысяч мешкотары, 183 тонн ГСМ.

На учет взято 85 населенных пунктов, которые подвержены паводку. В них проживает свыше 6 тысяч человек. Члены общественного совета интересовались у спасателей, хватит ли заготовленного инертного материала и спецтехники. Сотрудники ДЧС уверяют, что сил и средств достаточно.

Айгерим Хамзина