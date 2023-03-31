Больше чем на половину обновился состав маслихата СКО

Больше чем на половину обновился состав областного маслихата. Зарегистрировано 30 депутатов. Половина из них по одномандатным округам, 15 — по партийным спискам. Они получили удостоверения и депутатский значок.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Уважаемые депутаты 8-го созыва! Уверен, что Ваш опыт и знания будут способствовать улучшению благосостояния населения. Совместная работа местных исполнительных органов и маслихатов будет конструктивной и основанной на открытом взаимодействии. Глава государства на открытии первой сессии заседания Парламента нового созыва обозначил конкретные направления по дальнейшему развитию страны. Президент поручил снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни, придать новый импульс социально-экономическому развитию приграничных районов.

Также, перед нами стоят задачи:

— по модернизации энергетической инфраструктуры;

— развитию среднего предпринимательства;

— созданию сельхозкооперативов для оказания сервисно-бытовых услуг населению;

— повышению качества человеческого капитала, особенно в сферах образования и здравоохранения;

— улучшению медицинской инфраструктуры.

Комплекс мер по решению данных вопросов требует совместной работы. Мы продолжим работу по обеспечению экономического роста с учетом решения конкретных проблем, волнующих население области.

Интересы своих избирателей в маслихате будут представлять 4 партии. 9 народных избранников от партии «AMANAT», трое — от демократической партии «Ақ жол», 2 места в маслихате досталось народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и 1 мандат пришёлся на партию «Respublica». Глава региона рассказал депутатам, какие стоят задачи по развитию области, повышения её экономического и социального потенциала.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Утвержденный бюджет области на 2023 год составил 420 млрд тенге. Мной в начале года проведены встречи с руководством центральных государственных органов, в результате при уточнении республиканского бюджета дополнительно выделены средства на развитие сельского хозяйства, повышение заработной платы работникам природоохранных учреждений, развитие инженерной инфраструктуры, также выделены средства на реализацию проекта «Ауыл — Ел бесігі».

В текущем году в СК планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас в Петропавловске идёт строительство 34 многоквартирных жилых домов, из которых 14 бюджетных.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вместе с тем, в городе Петропавловске в течение 3-х лет неоднократно переносилось сдача 16 многоквартирных жилых домов по причине затянувшихся работ по подведению необходимой инфраструктуры и благоустройству. На решение этой проблемы был пересмотрен бюджет и направлены требующиеся средства для оперативного решения вопроса. До 15 июня нужно сдать. Люди ждут.

На сферу образования в этом году направлено 135 млрд тенге. Ремонтом охватят 44 учебных заведения. На это выделено почти 4 млрд тенге. Ещё 2 млрд выделят на улучшение материально-технической базы школ и детских садов.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— С начала нового учебного года учащихся с 1 по 4 классы обеспечим бесплатным горячим питанием.

А в рамках проекта «Комфортная школа» в Петропавловске построят 4 новые школы на 3 300 мест. 2 из них начнут возводить в этом году.

Айгерим Хамзина