Бесплатное питание для учащихся начальных классов организуют в СКО

С начала нового учебного года в СК учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. Сейчас в регионе эту возможность имеют пока дети из малообеспеченных и многодетных семей. Например, в средней школе №6 им. Кожаберген жырау таковых 94.

АЙНАГУЛЬ ЕСКАЛИЕВА, директор средней школы №6 им. Кожабергена жырау:

— Из этого количества 40 детей учатся в начальной школе. Все они питаются бесплатно. Всего в школе обучаются 980 ребят. Некоторые из них приносят еду из дома. Это, конечно же, по желанию самих родителей.

В основном полноценный обед в учебных заведениях стоит 500 тенге. На еду из школьной столовой родители детей тратят в среднем 10 тысяч тенге в месяц. Новости о бесплатном питании мамы и папы, конечно же, обрадовались. Ведь это позволит им значительно сэкономить семейный бюджет.

АЙГУЛЬ ХАМЗИНА, жительница г. Петропавловска:

— Мой сын учится во 2 классе. Каждый день даём ему 500 тенге. Вот у слышали новость и очень рады этому. Надеемся, что так будет всегда.

ТУРСЫНБЕК БРАЛИН, житель г. Петропавловска:

— У меня трое внуков. Каждому в неделю я даю 2,5 тысячи тенге. Это очень много. Скоро пойдёт в школу 4-ый. Вот и считайте. А то, что питание будет бесплатным для начальных классов, очень радует нас и облегчит хоть как-то нам жизнь.

Всего в СКО 72 тысячи школьников. Из них 31 800 детей — младшеклассники.

Алишер Ашимов