600 бездомных животных планируют стерилизовать в СКО в 2023 году

Новые правила по обращению с бродячими кошками и собаками установили в Казахстане. Особое внимание — регулированию их численности путём полной стерилизации. В рамках реализации вышеуказанного для ветеринарных врачей проходят курсы по повышению квалификации.

Курсы организовали на базе Kozybayev University. Повысить свою квалификацию сюда приехали 27 ветврачей. Антон Батырев с животными работает 10 лет. Но, операции по стерилизации братьев наших меньших никогда не проводил.

АНТОН БАТЫРЕВ, ветеринарный врач с. Пресновки, Жамбылский район:

— На теории мы изучали всё это, когда учились и получали дипломы. А на практике применять не приходилось. Но, вчера нам дали эту возможность. Сложного ничего нет, главное надо попоробовать. Хотелось бы, чтобы курсы были ещё и на разные темы.

Полученные теоретические знания участники курса закрепляют на практике. Она проходит в ветеринарной клинике на базе приюта Андрея Исакова.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Мы находимся в операционной. Сейчас здесь проводят операцию по стерилизации полугодовалого щенка. Самке удаляют яичники и маточные трубы. Как это сделать правильно и без всяких эксцессов, ветврачам рассказывает опытный хирург.

Такая процедура занимает от 20 до 30 минут, рассказывает ветврач клиники Ксения Шевелёва. Чтобы операцию провести успешно, в первую очередь, необходимо подготовить животное, а именно, провакцинировать и посадить на 12-часовую диету. По словам ветврача, стерилизацию необходимо проводить своевременно, иначе это может привести к онкологическим заболеваниям. К слову, такую процедуру можно проводить с помощью специального крючка.

КСЕНИЯ ШЕВЕЛЁВА, ветеринарный врач:

— С помощью крючка можно стерилизовать собак. Что это значит? Мы не пальцем ищем, а крючком заводим по брюшной стенке и вытаскиваем матку. Будет меньше разрез. Обычно он делается на уровень пальца, если молодое животное. Чем меньше разрез, тем лучше он заживает.

За полчаса практики участники курсов узнали много нового.

— Было всё понятно и доступно, правильно, как положено.

— Проводила операцию опытный хирург. Очень хорошо нам всё объясняла в процессе. Было нам всё понятно и видно. Мы подкрепили свою теорию.

Теория и практика пройдены. Каждый получил сертификат. Такие курсы планируют проводить на постоянной основе. В этом году в регионе простерилизуют порядка 600 бездомных животных.

Алишер Ашимов