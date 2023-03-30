В СКО проходит спартакиада «Динамо» среди представителей правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов области собрались на стадионе «Динамо», чтобы выяснить, кто окажется лучшим на волейбольной площадке. Двухдневным играм предшествовал отборочный этап — «кустовые» соревнования в районах.

ТАЛГАТ ТУГУНБАЕВ, первый заместитель СКОФ ФСО «Динамо»:

— Согласно календарному плану ФСО «Динамо» сегодня проводим соревнования по волейболу. Это второй вид, первый вид у нас были лыжные гонки. Сегодня у нас в данных соревнованиях принимают участие 18 команд. Предварительно мы проводили соревнования среди сельских подразделений в четырёх зонах, и финалисты сегодня участвуют в данных соревнованиях.

Третье место заняли сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы. Они обыграли дошедшую до полуфинала команду управления полиции г. Петропавловска. К сотрудникам аппарата областного департамента полиции спортивная удача была более благосклонна. Они боролись со своими основными спортивными конкурентами — командой Академии Нацгвардии РК. В напряжённой борьбе полицейские завоевали первое место со счётом 2:0.

РАХАТ СЕЙДУАЛЫ, курсант Академии Национальной гвардии РК:

— В полуфинале мы встретились с командой управления полиции, выиграли со счётом 2:0, тем самым прошли в финал. В финале мы встретились с командой департамента полиции, показали высший уровень игры, но, к сожалению, проиграли со счётом 2:0.

Всем призёрам вручили кубки и грамоты. Занятия спортом способствуют развитию физической подготовки сотрудников и продвижению здорового образа жизни, укрепляют командный дух. Впереди участников ждёт третий вид спартакиады — Президентская миля.

Анна Потеряева