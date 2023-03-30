Учебно-оздоровительные и крупные досуговые центры для детей построят в РК

50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров построят в Казахстане до 2027 года. По информации минпросвещения, их появление значительно увеличит охват детей. К примеру, в летних центрах ожидают прирост на 25%, а в круглогодичных — в 2 раза. В прошлом году всего их посетили более 250 тысяч детей. Реализовывать проекты будут через бюджет местных исполнительных органов, а также привлекать инвесторов. Кроме того, из республиканского бюджета выделят средства на строительства ста дворцов школьников.

Алишер Ашимов