Секция адаптивного спорта для детей с особыми потребностями «Жас жауынгер» работает в Петропавловске

Секция адаптивного спорта для детей с особыми потребностями «Жас жауынгер» функционирует в Петропавловске. Открылась она два месяца назад. На данный момент посещают её порядка 10-15 ребят. Занимаются боксом, армреслингом, вольной борьбой. Наталья Бушуева привела своего сына Егора несколько недель назад и уже видит положительный результат тренировок.

НАТАЛЬЯ БУШУЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Когда пошло у нас физическое развитие, у нас и усидчивость появилась. В школе все начали хвалить, что ребёнок стал более усидчивым. Мы с утра только встаём — «Пойдём на бокс!» У нас ребёнок такой эмоциональный. Он уже ждёт этой тренировки. Какие детки сложные есть, они находят подход к каждому ребёнку, заинтересуют их. Когда они надевают эти боксёрские перчатки, эмоций «выше крыши».

Наталья была очень рада, когда узнала об этих занятиях. Ведь в нашем городе на данный момент это единственная секция адаптивного спорта для детей с особыми потребностями.

НАТАЛЬЯ БУШУЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Наших деток никуда не хотят принимать. Куда мы только не обращались. Ребёнок физически полноценно развит, интеллект у него сохранён. Но у нас в городе нет специалистов, кто занимался бы с такими детьми. И вот я узнала из родительского чата о тренировках. Люди буквально из ничего сделали детям такое добро. Огромное им спасибо, что развивают физически наших деток.

Для детей эта секция — способ выплеснуть накопившуюся энергию. По словам родителей, ребята стали сильнее физически, спокойнее, общительнее. Работают здесь два тренера-основателя клуба в нашем городе Николай и Наталья. Занятия они проводят на безвозмездной основе.

НИКОЛАЙ КАРДОВАТОВ, тренер-инструктор ЛФК:

— У нас детки разные, особенные. С разными диагнозами: ДЦП, синдром Дауна, аутисты. Дети адаптируются потихоньку. Сложности с дисциплиной, конечно, есть. Сейчас у детей на протяжении двух месяцев видно, что дисциплина меняется. Они становятся послушнее, адаптируются. Привыкают к нам, к ребятам. У них тут уже друзья появились. Детей выбираем так. Родители приводят ребёнка, мы смотрим на его физические данные и интеллектуальные. Сможет потянуть или нет.

Сейчас занятия проводятся два раза в неделю, но в планах увеличить количество до трёх раз. Также набираются новые группы.

Диана Салихова