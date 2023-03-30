Построить новые поликлиники и увеличить подъёмные пособия молодым врачам планируют в СКО

Сегодня в сфере здравоохранения региона трудятся порядка 5700 человек, включая врачей и средних медицинских работников. По словам руководителя областного профильного ведомства, в настоящее время СК испытывает острую нехватку специалистов.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Дефицит врачей на сегодня составляет 157 единиц, средних медицинских работников — 79. Наибольший дефицит во врачебных кадрах наблюдается по следующим специальностям: в области требуется 15 акушеров-гинекологов, 12 врачей общей практики, 11 анестезиологов-реаниматологов, 11 гастроэнтерологов, 11 радиологов, 9 хирургов, 6 педиатров, 5 терапевтов.

Решают эту проблему путем повышения привлекательности профессии, в том числе оказания материальной помощи молодым специалистам. Так, например, в сельской местности прибывшие врачи получают подъемные пособия в размере 2,5 млн тенге, в городских учреждениях — 1,5 млн тенге.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Будем продолжать работу по привлечению специалистов в регион. Для этого сейчас уже практически проведена работа по рекрутингу молодых специалистов. В составе делегации управления здравоохранения и главврачей медорганизаций осуществлены выезды в медицинские вузы. Проведены беседы по привлечению специалистов в регион. Планируется пересмотреть уровень соцподдержки, т.е. подъемных пособий в сторону увеличения для специалистов узких специальностей.

Помимо этого планируют в этом году запустить две новые поликлиники в Петропавловске.

Диана Салихова