Полицейские отмечают снижение преступлений в состоянии алкогольного опьянения

36 преступлений в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские с начала года. По словам стражей порядка, чаще всего из-за горячительных напитков люди совершают поножовщину и кражи. Как правило, сотовых телефонов или денег. С начала года выявлено 2611 фактов распития спиртных напитков или появления граждан в нетрезвом виде в общественных местах. Свыше 50 североказахстанцев, страдающих алкогольной зависимостью, направили на принудительное лечение. Из незаконного оборота изъяли почти 2400 литров алкоголя. Проводимая работа помогла значительно снизить количество преступлений на 19,4%, отмечают полицейские.

Алишер Ашимов