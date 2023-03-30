Новые спортивные объекты построят в СКО

215 тысяч человек или свыше 40% североказахстанцев занимаются физической культурой и спортом систематически. В регионе действуют почти 3 тысячи объектов спорта. На брифинге региональной службы коммуникаций сегодня говорили о развитии этой сферы. Начали с итогов прошлого года.

АСЛБЕК АЛЬДИМЕНОВ, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта СКО:

— Для расширения охвата детей и подростков в 2022 году в районных и городских спортивных школах открылись более 17 секций по видам спорта. Государственным спортивным заказом в 2022 году было охвачено 30 поставщиков, у которых занимались 3200 детей. В этом году на данные цели выделено 423,4 млн тенге. В прошлом году сеть спортивных сооружений увеличилась на 28 единиц.

Продолжается строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов в сёлах, а также строительство 3 крытых хоккейных кортов.

АСЛБЕК АЛЬДИМЕНОВ, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта СКО:

— В этом году планируется начало строительства ещё одного крытого хоккейного корта в с.Талшик Акжаркого района по программе «Ауыл ел бесігі». Сумма — 215 млн тенге. В областном центре в микрорайоне «Береке» начнётся строительство ФОК, где проживают порядка 35 тысяч человек.

Обновление ожидают стадион «Карасай» в Петропавловске, стадион в Тимирязевском районе, школа «Дельфин», СДЮСШ по спортивной акробатике и ДЮСШ футбола «Кызылжар».

Диана Салихова