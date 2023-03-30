Новоизбранным депутатам Петропавловского городского маслихата вручили мандаты

На первой сессии Петропавловского городского маслихата 8 созыва новоизбранным депутатам вручили мандаты. Депутатами городского маслихата избраны 18 человек. Взяться за решение проблем Рабочего поселка намерен депутат по избирательному округу №9 Салимхан Сабитов. Во время своей избирательной кампании он общался с местными жителями, которые поделились насущным. Они говорят, что в Рабочем поселке сейчас просто негде развиваться молодежи.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата по избирательному округу №9:

— За эти 5 лет, что я буду иметь мандат депутата, хочу в Рабочем поселке рассмотреть возможность строительства двухэтажного здания, где будет молодежь собираться. Кто-то в сфере спорта, кто-то в сфере культуры. Кто-то может захочет заниматься кружками танца, доброй, шахматами и т д.

Помимо этого депутат будет работать над повышением информированности людей с ограниченными возможностями о различных льготах, в вопросах здравоохранения, трудоустройства и других. В общем то, что обещал — выполнит, говорит новоизбранный депутат. Такая же позиция и у Елены Семидоцких. Она — депутат городского маслихата по избирательному округу №14.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, депутат городского маслихата по избирательному кругу №14:

— В период своей предвыборной компании я посетила практически все дворы своего круга 14 по Петропавловску, познакомилась с председателями КСК, с председателями ОСИ. Посмотрела, какие вопросы интересуют наших жителей. Это где-то спил деревьев, асфальтное покрытие дворов, детские площадки. Вопросов очень много, они вполне решаемы. Поэтому я думаю, мы очень хорошо справимся в этом направлении.

Депутатов поздравил аким Петропавловска Руслан Анбаев и отметил, что всех ждет большая работа.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска:

— Перед нами стоят большие задачи. Прежде всего, мы с вами — подотчетные и ответственные перед каждым нашим решением и шагом. Хочу пожелать вам плодотворной и успешной работы на благо нашего города.

На первой сессии Петропавловского городского маслихата 8 созыва сегодня рассмотрели процедурные вопросы, а также избрали председателя Петропавловского городского маслихата. Им стал уже в третий раз Арман Бердагулов.

Анастасия Кузнецова