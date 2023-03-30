Город «тонет» в лужах: жители Петропавловска обратились с проблемами к акиму города Р. Анбаеву

Город «тонет» в лужах. Эту проблему озвучили жители Петропавловска во время встречи с градоначальником. На некоторых улицах ливнёвки забиты либо построены так, что находятся выше уровня асфальта, и логично, что вода в них не стекает. Нарекания здесь справедливы, отмечает аким города, и обещает решить вопрос.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Данная ситуация с талыми водами еще раз доказывает необходимость дополнительного строительства системы ливневой канализации при их соответствующем использовании. На 2023-2024 годы запланировано строительство каналов протяженностью 2,5 км в микрорайоне «Солнечный-2». Также ведется разработка проектов по 5 улицам.

Общая их протяженность составит 13 км. С большим списком проблем на встречу с акимом города пришла Лидия Бурма. Она представляет интересы всего посёлка Солнечный. Там в некоторых домах нет центрального отопления, остро стоит вопрос с водоснабжением, есть и проблемы с дорогами.

ЛИДИЯ БУРМА, жительница г.Петропавловска:

— Засыпали дресвой, теперь пыль до потолка. Мы надеялись, что будет асфальт, который нам обещали. Дресва провалилась, сейчас сплошные траншеи. Стиральная доска. 27 автобус категорически отказывается ездить, потому что автобусы новые.

Просят жители Солнечного и новую детскую площадку. Многих обратившихся волновал вопрос озеленения. Есть улицы, на которых деревья высадили, но за ними не ухаживают. Руслан Анбаев отметил, что сейчас разрабатывают дендроплан, который решит эту проблему.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Будет взят на учет весь массив зелёных насаждений Петропавловска. Только после этого мы сможем выделить финансирование на уход за зелеными насаждениями. Сейчас провести конкурс из-за отсутствия дендроплана мы не можем.

Страшно отправлять детей в школу, говорит Магрипа Сулейменова. Она просит решить проблему с неработающими светофорами по улице Жумабаева. Школьники несколько раз в день переходят там дорогу, а светофоры выключены. Этот вопрос совсем скоро решат, отметил градоначальник. Всего на встрече с акимом города со своими вопросами обратились около 50 человек. После Руслан Анбаев провёл личный приём граждан.

Айгерим Хамзина