Чествование ВК «Куаныш» прошло в акимате СКО

Чествование волейбольного клуба «Куаныш» состоялось в областном акимате. Впервые за историю выступлений на республиканской арене волейболистки вернулись в регион с серебряными медалями Национального чемпионата. Глава региона поздравил клуб с успешным завершением сезона. Отдельные слова благодарности Айдарбек Сапаров выразил директору и основателю «Куаныша» Каирбеку Хамзину.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Спортивный путь клуба «Куаныш» — пример для подражания и вдохновения. Благодаря стараниям и упорству добились признания в республиканском масштабе. «Куаныш» сейчас один из сильнейших женских профессиональных волейбольных клубов страны. Буквально на днях наши волейболистки впервые в своей истории завоевали серебряные медали Национальной лиги. Мы со своей стороны будем и дальше оказывать поддержку как профессиональному, так и массовому спорту. Хочу еще раз поздравить вас с успешным завершением спортивного сезона».

Спустя много лет плодотворной работы таких результатов удалось достичь благодаря сплочённости команды, рассказала связующая Ботагоз Есимхан.

БОТАГОЗ ЕСИМХАН, связующая ВК «Куаныш»:

— Считаю, что сезон был очень долгим, порой трудноватым, больше морально, чем физически. Но всё равно, шаг за шагом, мы старались, обходили препятствия и думаю, что в конце финала достигли хорошего результата. Вообще ни капли не жалею. Думаю, что на пути всегда должно быть что-то новое, должны открываться двери. Считаю, что из этого и выходит личность.

Игрок-либеро Сабира Бекешева является участницей клуба с самого его основания. Многие годы упорных тренировок не прошли зря. На торжественном мероприятии девушка получила удостоверение «Мастера Спорта РК». Этого звания удостоились ещё несколько волейболисток «Куаныша».

САБИРА БЕКЕШЕВА, либеро ВК «Куаныш»:

— Большое спасибо за поддержку области. Волейбол становится очень популярным. У нас много болельщиков. Много нас смотрят, пишут. На домашних турах их с каждым разом больше. Поэтому приглашаю вас на наши домашние туры. Я уверена, вы ещё больше полюбите волейбол.

Волейболисток и тренерский состав клуба наградили благодарственными письмами акима СКО. Кроме этого, отличившиеся спортсменки были удостоены нагрудного знака.

Дарья Пышмынцева