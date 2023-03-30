9 неплательщиков алиментов разыскали полицейские за 3 дня

Неплательщики алиментов и должники по штрафам вновь оказались в зоне особого внимания. Акцию по их розыску провели миграционные полицейские. В одном из отдалённых сёл Тайыншинского района установлено местонахождение 27-летнего мужчины, который перестал выплачивать алименты на содержание 3-летней дочери. Всего за 3 дня акции, которая проходила с 27 по 29 марта, установлено 9 неплательщиков алиментов и 6 должников. На сегодня в миграционной службе находится 60 розыскных дел в отношении должников и неплательщиков алиментов. Из них 45 человек находятся за пределами страны, они объявлены в межгосударственный розыск.

Камилла Карим