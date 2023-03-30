2 гран-при привез ансамбль «Звонница-Наследие» с международного конкурса в Туркестане

Это выступление образцово-показательного вокально-хореографического казачьего ансамбля «Звонница-Наследие». Североказахстанские вокалисты громко заявили о себе на международном многожанровом конкурсе «Zhuldyz Art Kazakhstan», который проходил 25 марта в Туркестане. Творческий коллектив привез в Петропавловск 2 гран-при.

ДАРИЯ ЗИНКЕВИЧ, участница образцово-показательного вокально-хореографического казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Представляли мы две плясовых песни, ехали туда двумя составами — младшим и средним. Жюри присвоило нам гран-при. Помимо кубка нам дали медали, благодарственные письма и путёвки на другие конкурсы.

О том, как проходила подготовка к важному конкурсу, рассказывают художественный руководитель и хореограф Татьяна Утежанова и музыкальный руководитель Любовь Сайфудинова. Особенность коллектива в том, что нужно умело сочетать в выступлении и танец, и вокал. Работа была нелёгкой, но в итоге ребята с задачей справились. Покорили большую сцену и, без сомнений, оправдали название коллектива.

ЛЮБОВЬ САЙФУДИНОВА, музыкальный руководитель образцово-показательного вокально-хореографического казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Работа была нелёгкой, потому что сложная хореография, непрост вокал, несмотря на кажущуюся простоту песни. При подведении итогов нам было очень отрадно слышать, как председатель жюри отметил положительные качества нашего коллектива.

Оценили жюри чистоту интонации, профессионализм, передачу народной манеры пения, сценическую культуру. Очередные победы — повод для гордости. Впереди ещё много ярких выступлений, уверен коллектив.

ТАТЬЯНА УТЕЖАНОВА, художественный руководитель и хореограф образцово-показательного вокально-хореографического казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Наши дальнейшие творческие планы — не останавливаться на достигнутом, идти вперед, продолжать участвовать в различных конкурсах и фестивалях, ставить новые номера.

В этом году образцово-показательному вокально-хореографическому казачьему ансамблю «Звонница-Наследие» исполняется 27 лет. Впереди большая подготовка к отчетному концерту.

Анастасия Кузнецова