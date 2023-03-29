В СКО проходит операция «Stop трафик»

О проблеме рабства и торговли людьми говорили полицейские со студентами Высшего колледжа им. М.Жумабаева. Они разъяснили, что за участие в преступлениях, связанных с торговлей людьми, законом предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет, при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет. Также ребятам рассказали о формах незаконной эксплуатации и способах вербовки.

ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВ, студент 2 курса Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— Было более понятно разъяснено на тему того, что не стоит этим заниматься, полная информация была получена о продаже людьми, о полной картине и ситуации в РК, об интернет-ресурсах, которые стоит избегать.

Следует сторониться интернет-ресурсов, на которых обещают «хороший заработок», при этом не указывая в точности характер «работы». Подобные объявления уловка вербовщиков, которые поставляют рабов для трудовой и сексуальной эксплуатации.

— Есть неоднократность таких историй, в которых девушки попадались на некоторые уловки людей, которые могли бы ими манипулировать.

При любых переговорах с незнакомцами нельзя сообщать о себе информацию, которая может стать рычагом давления.

РАХАТ НУРОХМЕТОВ, заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО:

— Сегодня сотрудниками УБОП был проведён конструктивный диалог в студенческой среде, направленный на тему противодействия насилию, трудовой и сексуальной эксплуатации, лиц, подверженных этой категории. Целью встречи является профилактика перечисленных преступлений.

Также стражи порядка вместе с волонтёрами и студентами раздавали в общественных местах буклеты и флайеры. Жителям и гостям города напоминают, что о любых фактах, которые могут быть связаны с торговлей людьми, следует незамедлительно сообщать на канал «102» или на республиканские телефоны доверия 11616 и 8-8000-8000-15.

Камилла Карим