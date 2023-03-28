25 инвестиционных проектов планируют реализовать до 2025 года в СКО

Обрабатывающая промышленность является ведущей отраслью экономики области. По темпам роста промышленности наш регион занимет 7 место по республике.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Одной из мер стимулировния развития обрабатывающей промышленности остаётся Единая карта индустриализации. В рамках 2-х пятилеток индустриалиазции реализован 71 проект на сумму 57 млрд тенге. Создано более 3 тысяч рабочих мест. В рамках 3-ей пятилетки индустриализации, это 2020-2025 гг, будет реализовано 25 проектов на 141 млрд тенге.

За 3 года уже ввели 17 проектов. Так увеличился объём экспорта предприятий региона почти на 30% и составил 423 млн долларов США за 11 месяцев прошлого года. Важным направлением для нашего региона остаётся импортозамещение в строительной отрасли, отмечают специалисты.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В мае 2022 года мы запустили кирпичный завод компании «Кирпич СК». В проект инвестировано 1,8 млрд тенге. Мощность производства составляет до 40 млн кирпичей в год. Сегодня наш кирпич используется на крупных строительных площадках не только нашего региона, но и соседних областей. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30% потребности региона в кирпиче.

В сфере строительства запустили ещё два проекта — заводы по выпуску ЖБИ — компаний «Альфа Север» и «Зерттеу СК». Налажено производство плит перекрытия, бетонных колец, фундаментных блоков, реализуется бетон в сыром виде.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд тенге. Планируют в этом году запуск ещё 13 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму свыше 57 млрд тенге с созданием порядка 1000 рабочих мест. Это такие проекты, как строительство маслоэкстракционного завода ТОО «Масло-Дел». Сумма инвестиций составит 23 млрд тенге с созданием 217 новых рабочих мест.

Завод станет одним из самых крупных по мощности в Центральной Азии.

Диана Салихова