Экологическая акция «Час Земли» пройдет в РК 25 марта

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Экологическая акция «Час Земли» пройдет в 180 странах мира 25 марта. Казахстан будет участвовать в ней в 14-й раз. Первый «Час Земли» в нашей стране прошел в 2009 году. Акция призывает людей обратить внимание на самые разные экологические проблемы.

АСХАТ МАКЕНОВ, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— Акция «Час Земли» осуществляется с 2007 года по всему миру при поддержке Всемирного фонда дикой природы. В данной акции в течение часа отключают свет в своих квартирах домах, тем самым внося вклад в сохранение природных ресурсов, с 20.30 до 21.30. Мы приглашаем всех жителей региона принять участие в данной акции.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Ожидается, что во всем мире в полезной акции примут участие около 2 млрд людей. «Час Земли» ежегодно поддерживают государственные и частные организации разных стран. Например, в столице Казахстана на время акции выключалась подсветка резиденции президента, Байтерека, Триумфальной арки, Астана Оперы, Назарбаев Университета и других крупных объектов города. В 2023 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме важности сохранения природы страны.

АЙГУЛЬ СОЛОВЬЕВА, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана:

— Ежегодно один казахстанец производит около 400-450 кг мусора, большая часть которого формируется из продуктов потребления. Эта ситуация наглядно показывает, что человек ответственен за проблемы, связанные с замусориванием, следовательно, необходимо менять потребительское отношение людей к чистоте и окружающей среде наших городов.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-В северном регионе не первый год экологи бьют тревогу из-за стихийных свалок. Они являются настоящей экологической проблемой для нашей области. С помощью космического мониторинга в 2022 году в регионе было выявлено 230 стихийных свалок. 98% из них удалось устранить.

Дарья Пышмынцева