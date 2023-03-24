В дни празднования Наурыз мейрамы полицейские и студенты вышли на волейбольную площадку

В дни празднования Наурыз мейрамы полицейские и студенты сыграли в волейбол. Сотрудники следственных подразделений территориальных отделов полиции посвятили состязания приближающейся традиционной дате органов следствия. Северо-Казахстанский университет представляли студенты юридических специальностей — будущие правоведы и, возможно, полицейские. Стражи правопорядка регулярно занимаются со студентами, знакомят с особенностями процедур следствия и дознания, криминалистической работы. В этот раз полицейские показали юношам и девушкам, как люди в погонах проводят праздничный досуг.

УАЛИХАН МУХТАРОВ, старший следователь отдела полиции Айыртауского района:

-Выражаю огромную благодарность руководству нашего департамента полиции, который проводит данные соревнования, так как данные соревнования сплачивают нас как команду, как коллектив, и данные соревнования полезны для здоровья, для физического состояния, для морального духа сотрудников полиции.

Третье место заняла объединённая команда отделов полиции Жамбылского и Мамлютского районов, второе — следователи из Айыртауского района. Пальму первенства завоевали петропавловские полицейские. Состязаться с хорошо сработавшимися коллективами было непросто, тем не менее, студенты добились признания в номинации «За волю к победе».

— Большое спасибо за игру, за турнир, который прошёл сегодня ко дню следствия. Хочу всем пожелать здоровья, счастья, успехов и карьерного роста.

Заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин, курирующий следственную работу, поздравил сотрудников полиции и студентов, пожелал им успехов в труде и отметил, что подобные мероприятия способствуют продвижению здорового образа жизни и укреплению командного духа — важных составляющих в непростой работе по обеспечению законности и правопорядка.

Камилла Карим