Торжественная присяга госслужащих прошла в Петропавловске

Государственная служба — это большая ответственность, считает Дархан Ермеков. В прошлом году он окончил университет по специальности «Юриспруденция». Прошёл испытательный срок в региональном департаменте Агентства по делам госслужбы и успешно трудоустроился.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, главный специалист управления контроля департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Хочу принести пользу обществу. Во благо государства работаем. За то время, что работаю в департаменте, я многому научился. В первую очередь, это организация работы Совета по этике. Также отвечать на обращения граждан.

С каждым годом на государственную службу поступает всё больше молодых людей. Для привлекательности этой сферы условия постоянно улучшаются. Так, в этом году для выпускников высших учебных заведений, обучающихся на гранте и имеющих средний балл успеваемости свыше 3,33, появилась возможность поступить на госслужбу без прохождения конкурсного отбора.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Также предоставлено право выпускникам академии государственного управления, окончившим академию в течение года, поступить на госслужбу без проведения конкурсного отбора. Основная масса госслужащих представлена в возрастной категории от 30 до 39 лет. Это 38%. В целом, по итогам прошлого года была принято 324 государственных служащих, в том числе 124 — представители молодёжи.

Всего на данный момент в сфере госслужбы работают 4 тысячи граждан. 1/3 из них — молодёжь.

Диана Салихова