Свыше 6,5 млн казахстанцев приняли участие в выборах депутатов в Мажилис и маслихаты страны. Бюллетени получили 54% от общего количества граждан, включенных в списки. СК по явке избирателей занял 2 место в стране. В нашей области свой выбор сделали 65%. Это говорит о высокой сознательности североказахстанцев, отмечает заместитель председателя городского совета ветеранов Имангали Татваев.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Я уверен, что наши депутаты окажут большое содействие в развитии нашего региона, города и республики. Мы ждёт от них выполнения тех обещаний, которые они давали в ходе предвыборных встреч. А встреч было очень много и в рабочих коллективах, и в предприятиях МСБ, с коллективами школ, больниц. Вопросов было много, поручений и наказов. Думаю, что в предстоящий 5-летний период они будут выполнять свои обещания. Мы от них ждем. И народ в это верит.

Во время встреч кандидатов с населением североказахстанцы поднимали волнующие их вопросы. Это озеленение в Петропавловске, благоустройство, газификация региона, водоснабжение на селе и проблемы в медицине.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— Теперь мы ждём, что они будут дальше продолжать развивать проблемные вопросы. Это сети отопления, ремонт трубы ТЭЦ и социальные вопросы: дороги, образование, питание. Я думаю, эти вопросы найдут решение. Главное, ходить на выборы. Многие хотят изменений, но сами не идут голосовать.

За места в областном маслихате боролось 6 партий, но только 4 из них смогли преодолеть порог в 5%. За «AMANAT» проголосовало 54% избирателей, за демократическую партию «Ақ жол» — почти 20%, 8% голосов получила народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», 5% свой голос отдали за партию «Respublica». В соответствии с количеством голосом они получили депутатские мандаты.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов:

— Это говорит о том, что система становится более демократичной. Политический состав маслихата стал более разнообразным, будет больше мнений, предложений. Депутаты этих партий будут защищать интересы своих избирателей и всех избирателей. Чем больше партий, тем больше мнений, споров, тем больше политический плюрализм.

По итогу партия «AMANAT» получила 9 мандатов, а демократическая партия «Ақ жол» — 3. 2 места в маслихате досталось народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и 1 мандат пришёлся на партию «Respublica».

Айгерим Хамзина